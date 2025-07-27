Умер актер Николай Сметанин

Ушел из жизни участник вокального трио "Меридиан" - с 1975 года, заслуженный артист России Николай Сметанин.

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Сметанин - музыкальный руководитель трио, аранжировщик, автор песен, гитарист и вокалист, композитор, актер, продюсер. Николай Сметанин сочинил для ансамбля около пятидесяти песен, многие из которых попали на пластинки коллектива.

В 1996 году Сметанин начал сочинять песни для детей, благодаря которым многие дети стали лауреатами различных областных, всероссийских конкурсов, а также телевизионной "Утренней звезды".

Николай Сметанин снялся в картине "Торпедоносцы" и детской музыкальной сказке "Про кота…", собравшей звездный актерский состав. Его вокал звучит в проектах "Ученик лекаря", "Медный ангел" и "Город над головой". Принимал участие в документальных картинах.

О кончине заслуженного артиста сообщило ГТРК "Ивтелерадио" со ссылкой на местную филармонию. Детали не приводятся.