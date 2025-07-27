Предательство мужа и лучшей подруги: как сложилась судьба Анастасии Веденской

Жизнь актрисы Анастасии Веденской настолько насыщена событиями, что они могли бы стать основой для сценария многосерийной драмы. В свои 40 лет она уже успела познать и умопомрачительную любовь, и болезненное до полного бессилия расставание с мужем-предателем, который увлекся её ближайшей подругой. Но назло всем слухам и сплетням, она сумела взять себя в руки и вновь обрести личное счастье. Читайте далее, чтобы узнать все подробности...

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Сногсшибательная популярность пришла к артистке после роли капитана Александры Василевской в военной саге Зиновия Ройзмана «Истребители. Последний бой». Этот 12-серийный фильм стал продолжением истории о героических подвигах советских авиаторов времен Великой Отечественной войны. К слову говоря, этот сериал стал своего рода трамплином к славе не только для Веденской, но и для других молодых артистов: Марии Андреевой, Анастасии Макеевой, Валерии Ланской и Алексея Демидова.

Красивая и талантливая актриса стала востребованной, режиссеры стали ее звать в разноплановые проекты. И сегодня в послужном списке Анастасии много самых разных образов: от журналистки и работника скорой помощи до подруги великого советского голкипера Льва Яшина и сыщика-любителя.

Но особой гордостью для самой актрисы является работа в экранизации романа Шолохова «Тихий Дон» режиссера Сергея Урсуляка, где она блестяще сыграла Дарью, жену Петра Мелехова.

«В этом проекте идеально совпало всё, — однажды поделилась своими эмоциями Анастасия, — И сам материал, и гениальный режиссер. Думаю, это не нуждается в дополнительных пояснениях».

Как все начиналось

Анастасия – уроженка Москвы, росла в семье, которая была связана с кинематографом: её мама была сотрудником киностудии «Мосфильм» и часто брала дочь с собой. Так что Настя с юных лет вращалась в артистической среде, поэтому своё будущее девочка видела исключительно на сцене. А еще она была тайно влюблена в звезду «Гардемаринов» Дмитрия Харатьяна: стены её комнаты были украшены его портретами.

Мать, однако, была категорически против, зная все трудности и «подводные камни» актерской профессии. Ситуация усложнилась, когда после развода родителей и нового замужества матери семья перебралась в Подмосковье, что сделало поездки на «Мосфильм» практически невозможными...

Но это не изменило планов целеустремленной девушки. Окончив школу, она, вопреки воле матери, подала документы в Щукинское театральное училище и с лёгкостью прошла огромный конкурс. Её наставником стал Владимир Поглазов, заслуженный деятель искусств, отдавший целых двадцать лет театру «Современник».

Знаковые роли и карьерный рост

Киношный дебют Анастасии Веденской начался с небольшой роли в детективном фильме «Под Большой Медведицей» по роману Татьяны Устиновой (интересно, что сама писательница осталась недовольна экранизацией).Затем последовали роль внучки Красновского в сериале «Адвокат 5» и первая главная работа в военной драме «Ночь длиною в жизнь». Кроме того, Анастасия блистательно исполнила роль медсестры Зинки, за сердце которой боролись два парня, ушедшие на фронт. Фильм с успехом прошел на Первом канале и получил Гран-при кинофестиваля.

Очередным этапом в карьере актрисы стала криминальная драма «Кремень», где она сыграла главную героиню Настю. Картина вызвала смешанные отзывы: от восторженных до критических, называвших её аналогом «Рэмбо».

Звездный час настал в 2015 году с приглашением от Зиновия Ройзмана на роль летчицы Александры Василевской в «Истребителях. Последний бой». С этого момента карьера Веденской стремительно пошла в гору, и за несколько лет её фильмография обогатилась десятком ярких ролей.

Среди них — образ Дарьи Мелеховой в «Тихом Доне» и роль Алевтины в драме Сергея Урсуляка «Ненастье», где она сыграла верную жену главного героя. Отдельно стоит отметить 50-серийный комедийный проект «Рая знает всё!», где Веденская исполнила главную роль Раи Полуйчик в компании популярных актеров.

Личная жизнь: от предательства до нового счастья

Что касается личной жизни, то первую большую любовь она встретила в стенах родного театрального вуза. Это был Владимир Епифанцев, который был старше на 13 лет. Он входил в состав приемной комиссии, и сразу обратил внимание на молодую и симпатичную абитуриентку. Сам он был выходцем из известной актерской династии — его отец, Георгий Епифанцев, знаменит по фильмам «Угрюм-река» и «Сердце матери».

Этот роман был стремительным, и уже через три месяца пара официально оформила отношения. В 2005 году у них родился сын Гордей, а спустя три года — второй сын с редким именем Орфей.

Десять лет их союз казался идеальным, пока в прессу не просочились слухи о разводе. Инициатором разрыва стала Анастасия, не сумев простить мужу измену с её лучшей подругой, Анной Цукановой-Котт.

После предательства Веденская два года приходила в себя, полностью отказавшись от романтических отношений. Позже у неё был недолгий роман с танцором Дмитрием Ташкиным. Ей также приписывали отношения с коллегой Сергеем Губановым, но актеры утверждают, что их связывает только дружба.

Сегодня Анастасия счастлива в новых отношениях: ее возлюбленным стал актер Максим Онищенко. Он уже сделал ей предложение, и пара готовится к свадьбе.