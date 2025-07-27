Умер французский актер Жан-Поль Дюбуа

В возрасте 74 лет умер французский актер кино и телевидения Жан-Поль Дюбуа, сыгравший в более 65 фильмах и сериалах.

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Подробности смерти неизвестны, сообщает Sceneweb

На большом экране он дебютировал в конце 1970-х в сериале «Мазарини». Особенно ярко его талант раскрылся в театральных постановках в 1970-1980-х годах, где он блистал в ролях шекспировских и чеховских героев.

Зрителям он больше всего запомнился по фильмам: «Фанфан-тюльпан», «Видок», «Расследования комиссара Мегрэ» и «Жизнь и больше ничего», «Сен-Жермен, или переговоры», «Дело Саленгро», «Король, белка и змея» и другие.

Ранее стало известно о кончине певца и актёра Томми МакЛэйн — исполнителя кантри-баллады Sweet Dreams, ставшей его визитной карточкой. О его смерти сообщило местное телевидение KSLA со ссылкой на родственников артиста.