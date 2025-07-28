Эль Фаннинг рассказала, как она получила роль в новых «Голодных играх»

Американская актриса Эль Фаннинг рассказала о кастинге на роль Эффи Тринкет в фильме «Голодные игры: Рассвет Жатвы». В прошлых частях серии её сыграла Элизабет Бэнкс, в этот раз авторам потребовалось более молодая версия героини.

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Как призналась Фаннинг, роль ей досталась во многом благодаря фанатам. Поклонники франшизы буквально атаковали студию Lionsgate в соцсетях, заявляя, что именно звезде «Неонового демона» нужно воплотить молодую Эффи.

«Я думаю, фанаты повлияли на мой кастинг в "Голодных играх". В Lionsgate сказали мне, что поклонники буквально преследовали студию в Сети и писали: "Эль должна сыграть Эффи!"».

«Голодные игры: Рассвет Жатвы» расскажут историю 50-х Голодных игр, в которых победу одержал Хеймитч Эбернети, персонаж Вуди Харрельсона. В проекте также снимутся Майя Хоук («Очень странные дела»), Джозеф Зада («Идеальное преступление»), Джесси Племонс («Падение империи»), Уитни Пик («Большая игра»), Маккенна Грейс («Одарённая»), Рэйф Файнс («Конклав»).

Премьера ленты состоится 20 ноября 2026 года.