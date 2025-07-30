Эксперт раскритиковал выбор актера на роль Юрия Левитана

Российский актер Марк Эйдельштейн должен сыграть главного диктора СССР Юрия Левитана – об этом сообщил продюсер Рубен Дишдишян. Однако кинокритик Давид Шнейдеров усомнился в правильности выбора главной звезды для байопика. В беседе с Общественной Службой Новостей он заявил, что это грозит стать неудачной попыткой, так как актер не обладает нужным тембром голоса.

© Газета.Ru

«Это все равно, что пытаться сову натянуть на глобус. Да, между Левитаном и Эйдельштейном есть некие общие черты, и гипотетически молодое дарование может осилить эту роль, но тут придется очень сильно попотеть», — убежден эксперт.

Основные сложности, по его мнению, ожидают создателей картины на этапе подготовки артиста к копированию речи знаменитого диктора. Голос Левитана всем хорошо знаком – это «громогласный тембр», который в советские годы «разносил все на своем пути», подчеркнул Шнейдеров. По его мнению, молодой Эйдельштейн не справится с задачей повторить речи диктора без помощи искусственного интеллекта. Однако в этом случае зоители потеряют интерес к фильму, убежден критик.

«Люди хотят увидеть завораживающее преображение, где будет и внешность, и голос, идентичные подлиннику», — убежден он.

При этом он не исключил, что может ошибаться, и роль Левитана молодой актер исполнит хорошо, особенно с учетом того, чтобы уже примерял на себя образы исторических личностей.

Напомним, в начале июля также сообщалось, что Эйдельштейн сыграет во втором сезоне сериала «Мистер и миссис Смит» — он исполнит главную роль мистера Смита, а его «жену» сыграет американская актриса Софи Тэтчер. Проект рассказывает о двух шпионах, которые должны изображать супружескую пару. В начале каждой серии герои получают новую миссию от анонимного источника, с которой должны разобраться.

Также молодой актер принимал участие в фильмах «Анора», «Сто лет тому вперед», «Монастырь» и др. «Анора» удостоилась главной премии «Оскар» в 2025 году, одержав победу в номинации «Лучший фильм».