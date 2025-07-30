Критик объяснил, чем уникален режиссер Кристофер Нолан

Американский и британский режиссер Кристофер Нолан не только придумал свой киноязык интеллектуальных блокбастеров, но и создал структуру историй, которая заставляет зрителя пересматривать его фильмы. Таким мнением в беседе с ТАСС поделился кинокритик Егор Москвитин.

"Есть очень много причин, почему Кристофер Нолан войдет в историю. И не только потому, что он выдающийся режиссер, и он придумал свой киноязык интеллектуальных блокбастеров. Во-первых, Кристофер Нолан был человеком, который в 2020 году вернул зрителей в кинотеатры во время пандемии фильмом "Довод" [(Tenet, 2020)]. Во-вторых, Кристофер Нолан был, остается и будет режиссером, который придумал структуру историй, когда зрители ходят в кино больше одного раза", - рассказал Москвитин.

Кинокритик подчеркнул, что фильмы Нолана являются самыми пересматриваемыми среди блокбастеров, потому что в них всегда присутствует скрытый смысл. "В-третьих, он режиссер, который смог объединить физику и лирику, потому что, хотя во всех его картинах есть математическое мышление, есть огромные знания науки, дотошность и системное мировоззрение", - отмечает эксперт.

Язык любви в картинах Нолана

Кроме того, в картинах Нолана всегда рассказывается история любви. Например, в фильме "Начало" (Inception, 2010), как отмечает Москвитин, можно увидеть сюжет из древнегреческой мифологии - историю любви Орфея и Эвридики, где также, как и в киноленте, герой должен спасти супругу из ада.

"Это история угасания любви, как в фильме "Мементо" ("Помни" в российском прокате (Memento, 2000) - прим. ТАСС), где герой хочет отомстить за свою любовь и смириться с тем, что она потеряна, избавиться от своего чувства вины. Это история из "Довода", где в какой-то момент спасение ребенка становится важнее спасения мира. И это, конечно же, "Оппенгеймер" [(Oppenheimer, 2023)], где мы видим героя, который одержим страстями и выбирает между семьей и служением большой миссии", - рассказал Москвитин.

Например, в фильме "Интерстеллар" (Interstellar, 2014) Нолан показывает любовь как условную единицу отсчета, эквивалентной расстоянию и времени.

"И в итоге он явно, зная это, экранизирует строчку из "Божественной комедии" Данте Алигьери - "Любовь, что движет Солнце и светила". Потому что именно любовь возвращает героя на землю, заставляя искажаться пространство и время", - добавил эксперт, отметив, что Кристофер Нолан - это пример "математика и романтика".

Любой бюджет за ваши фильмы

По мнению кинокритика, одна из "привилегий" Нолана в кино - согласование любых бюджетов и замыслов для создания своих проектов.

"Он остается единственным режиссером, которому дают добро на абсолютно любые бюджеты и любые идеи. То есть он человек-бренд, и благодаря этому он, кстати, один из немногих режиссеров, кто снимает не продолжение каких-то чужих историй, хотя он этим тоже занимался, когда его звали делать "Бэтмена", а новые, совершенно оригинальные сюжеты", - продолжил Москвитин.

Процент режиссеров, которые снимают картины по оригинальному сценарию сегодня низок, отмечает кинокритик.

"Всего лишь 5% из всех сборов приходится на оригинальные идеи. 95% доходов в кино это разного рода комиксы, перезапуски и фантастика, у которой уже есть литературная основа", - добавил он.

Среди интересных фактов о режиссере Москвитин также отметил "семейный подход" Нолана к работе.

"Забавно и трогательно, что он работает вместе со своей женой - она его продюсер. Еще у него есть брат, с которым они иногда пишут истории, и его брат тоже работает со своей женой. Так что это два таких джентльмена, старомодных семьянина, на которых можно опереться всему киномиру", - резюмировал Москвитин.

О Нолане

Кристофер Нолан - один из самых влиятельных режиссеров современности, чьи фильмы отличаются сложными сюжетами и визуальной эстетикой. Он родился 30 июля 1970 года в Лондоне, с детства увлекался кинематографом. Уже в юности начал снимать короткометражки на 8-мм камеру.

Его первый полнометражный фильм, "Преследование" (Following, 1998), привлек внимание критиков благодаря нестандартной структуре повествования. Однако настоящий режиссерский успех случился с выходом "Помни", который получил номинацию на премию "Оскар" за лучший сценарий.

В последующие годы Нолан создал такие культовые картины, как трилогия о Бэтмене ("Бэтмен: Начало" (Batman Begins, 2005), "Темный рыцарь" (The Dark Knight, 2008), "Темный рыцарь: Возрождение легенды" (The Dark Knight Rises, 2012)), а также шедевры научной фантастики - "Начало" и "Интерстеллар".