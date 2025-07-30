Собчак вспомнила, как Мэрил Стрип праздновала юбилей на даче Михалкова

Журналистка Ксения Собчак поделилась в Telegram-канале архивными кадрами режиссера Никиты Михалкова и голливудской звезды Мэрил Стрип, которые были сняты вовремя празднования актрисой своего 55-летия в России.

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«Сейчас это, конечно, действительно похоже на какой-то фантастический фильм, но в Москве 2004 года было возможно все…. И даже Мэрил Стрип, которая не просто приехала в столицу, а еще и отпраздновала у нас свой день рождения», — заявила Собчак.

Звезда «Дьявол носит Prada», отметила журналистка, отмечала юбилей на даче у Никиты Михалкова. Режиссер ей подарил тогда бриллиантовые серьги, а также знаменитости преподнести праздничный торт в виде кинокамеры. На опубликованных Собчак фото Мэрил Стрип изображена не только с Михалковым, но и Олегом Меньшиковым, Леонидом Ярмольником и другими.

В старом интервью mk.ru Стрип рассказывала, что была польщена приглашением отпраздновать свой день рождения в Москве. Звезда прилетела в Россию вместе с мужем и детьми. На вопрос, почему актриса отказалась отмечать юбилей дома в кругу семьи, она ответила: «А я и здесь чувствую себя как дома!» Как писало издание «Российская газета», Михалкова и Стрип на тот момент связывала давняя дружба.