Умер актер из "Ведьмака" Кшиштоф Матушевский

Ушел из жизни известный польский актер Кшиштоф "Матушка" Матушевский.

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Об этом накануне сообщили в пресс-службе его театра, пишет Goniec.

Матушевский - актер кино, ТВ, одна из ключевых фигур гданьской театральной сцены. Артист сотрудничал с ведущими режиссерами и работал в том числе с репертуаром русской классики.

Экранный дебют - в 1980-х, в фильмографии - несколько десятков пунктов: "Ведьмак" 2002-го Марека Бродского, "В тени ненависти", "В добре и во зле", "Волшебное дерево", "Черный четверг".

Последнее появление на экране - сериал 2022 года "Высокая вода".

Артисту было 65 лет. Причина смерти в публикации не приводится.