Дмитрий Журавлев рассказал о съемках сериала «Баранкины и камни силы»

Съемочная команда при работе над комедийным фэнтези про такси ощущала, что все работало против проекта, но в итоге результат порадовал, рассказал НСН Дмитрий Журавлев.

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Актер-комик Дмитрий Журавлев в беседе со специальным корреспондентом НСН отметил, что фэнтези является его любимым жанром, однако работа в проекте «Баранкины и камни силы» далась непросто. В сериале он сыграл одну из главных ролей.

Новый сериал «Кинопоиска» расскажет о семье потомственных водителей, которым предстоит встретиться со прародительницей из прошлого. По сюжету извозчица Варвара Баранкина переместится из 1804 года, в котором живет, в современную Москву. В наши дни Баранкины – обычная московская семья, при этом отец и его старший сын работают в такси. Благодаря родственнице из прошлого они становятся обладателями камней силы, каждый из которых открывает доступ к уникальным способностям – от остановки времени до чтения мыслей.

Этот фантастический допуск невольно отсылает к сеттингу «Мстителей» и Камням Бесконечности, однако Журавлев подчеркнул, что в российском сериале зрителей ждет нечто совершенно новое.

«Это абсолютно другое, в нашем проекте это будет по-другому работать. Кстати, пусть те, кто посмотрят, потом напишут про сходства и различия с Камнями Бесконечности. Фантастику я обожаю, мне кажется, это мой любимый жанр, который погружает в сказку. Возможно, это связано с тем, что я из деревни, там кроме воображения не было ничего, поэтому мне нравится фэнтези», - рассказал он.

Артист также добавил, что в работе над проектом подстерегали сложности.

«Скажу честно, материал проекта не видел до первого съемочного дня. Доверился команде и до сих пор не понимаю, правильно ли поступил. Во время съемок были периоды, когда я думал: «А зачем я все это делаю?». Проект неоднозначный в плане работы. У нас была безумно сложная сцена, когда снимали в мае и пошел снег. Это финальная сцена, идет снег и рушит все повествование сериала. Мы попытались как-то сгладить и объяснить это в сериале. Было много-много сложностей во время проекта, все работало против нас, но мы это сделали. Мы хотели передать эту уютную, добрую, смешную семейную атмосферу. Надеюсь, зрители узнают себя в наших героях», - заявил он.

Премьера сериала Миши Полякова («О чем говорят мужчины. Простые удовольствия»), сочетающего фэнтези и комедию, состоится 7 августа. Помимо Дмитрия Журавлева главные роли в проекте исполнили Юлия Топольницкая («Третье сентября»), Андрей Федорцов («Культурная комедия»), Кузьма Сапрыкин («Пожить как люди»), Полина Гухман («Улица Шекспира»), Марина Доможирова («Беспринципные в Питере»), Мирон Проворов («Бременские музыканты») и другие.

Ранее режиссер фильма «Колобок» Антон Маслов рассказал, что посмотрел множество актеров для нового проекта киновселенной «Последний богатырь» и нашел своего героя именно в Журавлеве. Как уточнил собеседник «Радиоточки НСН», актер-комик на первой встрече сыграл на гуслях и спел придуманную песню про рождение Колобка, и стало понятно, что Журавлев идеально попадает в задуманный образ.