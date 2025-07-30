Джеймс Кэмерон рассказал, готов ли он снять «Аватара 4» и «Аватара 5»

В честь выхода дебютного трейлера фильма «Аватар: Огонь и пепел» Джеймс Кэмерон рассказал о своих планах на вселенную изданию Empire. Культовый постановщик заявил, что готов сам поставить «Аватара 4» и «Аватара 5» — финальные части собственной франшизы.

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Ранее 70-летний постановщик считал, что передаст режиссуру последних фильмов кому-то другому. Сейчас же Кэмерон чувствует себя отлично, и он готов завершить сагу самостоятельно. К моменту выхода пятой части режиссёру будет 76 лет — это произойдёт в 2031 году.

У меня нет причин не снимать «Аватар 4» и «Аватар 5» самостоятельно. Я здоровый и могу заняться ими сам.

Премьера фильма «Аватар: Огонь и пепел», третьей части серии, состоится 19 декабря 2025 года. Ранее Кэмерон уже снял некоторые сцены для четвёртого фильма, события которого развернутся на Земле.