Скончался Джозеф Циглер, актер из «Войны миров»

29 июля ушел из жизни Джозеф Циглер, актер театра, кино и телевидения, театральный режиссер и театральный деятель, он - один из основателей компании Soulpepper.

© Российская Газета

Как сообщается в соцсети, о смерти Циглера было объявлено во время Шекспировского фестиваля в Стратфорде, Онтарио, - крупнейшего смотра классического театра в Северной Америке.

Джозеф Патрик Циглер родился в 1953 году в Миннеаполисе. Изучал театральное искусство в Университете Миннесоты, далее переехал в Канаду, где продолжил образование в Национальной театральной школе. Окончил ее в 1979-м.

Снимался с первой половины 1980-х: "Автостопщик", "Империя", "Альфред Хичкок представляет", "Лабиринт правосудия", "Война миров" (сериал 1988-1990 гг.), "Строго на юг", "Судороги ужаса" - всего более сорока фильмов и сериалов.

Жена - актриса Нэнси Пэлк, пара неоднократно снималась вместе.