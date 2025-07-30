Харрисон Форд ответил, уйдет ли он из кино

Издание Variety взяло интервью у легендарного актёра Харрисона Форда («Индиана Джонс»). Он рассказал о будущем своей актёрской карьеры.

По словам артиста, он не собирается никогда выходить на пенсию. Он отметил, что в киноиндустрии всегда понадобятся люди в возрасте, для воплощения на экране пожилых персонажей. Потому у него всегда будет работа в кино.

Нет, я никогда не выйду на пенсию. Одна из привлекательных черт актёрской профессии, на мой взгляд, — это то, что всегда нужны пожилые люди, которые будут играть роли пожилых людей.

Форда также спросили о его недавней номинации на премию «Эмми» за роль в сериале «Терапия». Актёр рассказал, что признателен, но на его работу это никак не повлияло. Он не видит чего-то соревновательного в искусстве. По его словам, нет никакого смысла сравнивать одни работы артистов с другими.