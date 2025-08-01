Умер индийский актер Раджендран

Ушел из жизни Раджендран. Об этом 31 июля сообщил портал The Hindu.

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Как уточнено, Раджендран умер на 75-м году жизни в госпитале в Алапудже, штат Керал. Иные детали и причина не приводятся.

Раджендран - актер театра и сериалов и театральный деятель, в первую очередь известный своими сценическими работами, член KPAC - Клуба народных искусств штата.

Информация о смерти актера подтверждена его коллегами, в частности - членом секретариата компартии Индии Биноем Вишвамом, который также является президентом КРАС.

Театральная карьера Раджендрана длилась полвека.