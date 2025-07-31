Джейсон Момоа впервые за шесть лет сбрил бороду для «Дюны 3»

Актёр Джейсон Момоа опубликовал в социальных сетях ролик, в котором он бреет свою пышную бороду. Момоа подписал ролик словами: «Это ради тебя, Дени», отмечая, что не брил бороду в течение шести последних лет.

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Судя по всему, актёр начал готовиться к съёмкам «Дюны 3», в котором он исполнит одну из важных ролей — вернётся к образу оружейного мастера Дункана Айдахо.

Как и говорилось ранее, после «Дюны 3» Вильнёв перестанет работать над франшизой в качестве режиссёра. Сам триквел завершит историю Пола Атрейдеса, которого играет Тимоти Шаламе.

Выход картины в зарубежный прокат запланирован на 18 декабря 2026 года.