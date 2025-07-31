Майки Мэдисон и Джереми Аллент Уайт могут сыграть в «Социальной сети 2»

Источники издания Deadline сообщили, что звезда «Аноры» Майки Мэдисон и звезда «Медведя» Джереми Аллент Уайт могут получить главные роли в «Социальной сети 2».

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С актёрами якобы пока ещё не договорились, но это лишь вопрос времени, уверены источники издания. Сами Мэдисон и Уайт, само собой, информацию не подтверждали.

«Социальная сеть 2» не будет прямым продолжением первой части. Фильм снимет Аарон Соркин, он же напишет сценарий. Прокатом ленты займётся Sony Pictures.

Выпущенная в 2010 году Sony Pictures и основанная на фильме Бена Мезрича «Случайные миллионеры», «Социальная сеть» стала успешной у зрителей и критиков и заработала $ 226 млн в мировом прокате. Номинированный на восемь премий «Оскар», включая «Лучшую мужскую роль», фильм получил три, в том числе за лучший адаптированный сценарий.