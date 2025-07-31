Умерла актриса Адриана Асти, снявшаяся в скандальном фильме «Калигула»

Ушла из жизни Адриана Асти, итальянская актриса кино, театра и телевидения, на счету которой более десяти наград и номинаций и фильмография в сотню пунктов.

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Асти несколько раз выигрывала кинопремии как лучшая актриса и лучшая актриса второго плана.

В ее списке немало важных, культовых и резонансных картин. В частности - роль в "Калигуле" (18+) Тинто Брасса, лентах "Рокко и его братья", "Людвиг" Лукино Висконти, "Короткий отпуск", "Призрак свободы", "Зорро" с Аленом Делоном, "Пазолини" (18+), "Перед революцией" Бернардо Бертолуччи - Асти работала на экране с ведущими европейскими актерами и режиссерами.

Асти - бывшая супруга Бертолуччи и режиссера и актера Джорджо Феррера.

О смерти звезды сообщает Il Figlio. Она умерла в Риме.

Адриана Асти родилась в Милане. На экране дебютировала в 1948-м, театральный дебют состоялся в 1951 году.