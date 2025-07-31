«Голливуд отвернулся от меня»: актёр Нил Макдона — об отказе целоваться на съёмках

На подкасте Nothing Left Unsaid гостем стал актёр Нил Макдона, известный по ролям в сериалах «Йеллоустоун» и «Форс-мажоры». Он рассказал о своей принципиальной позиции при съёмках в кино.

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По словам артиста, в его контрактах всегда был прописан один пункт — не целовать другую женщину во время работы над фильмами. Таким образом, Макдона не хотел расстраивать свою жену, ведь у них скоро должны были появиться дети. Актёр отметил, что Голливуд из-за этого не позволял ему участвовать в съёмках шоу.

В моих контрактах всегда было прописано, что я не буду целовать другую женщину на экране. Моя жена не возражала. Проблема была только у меня. Я говорил: «Да, я не хочу, чтобы ты прошла через это. Я знаю, что у нас скоро будут дети, и я не хочу, чтобы мои дети прошли через это». Поэтому, когда я отказывался, Голливуд просто отвернулся от меня и больше не позволял мне участвовать в шоу.

Макдона рассказал, что он не мог найти работу на протяжении двух лет — в итоге он потерял не только материальные ценности, но и свою индивидуальность. При этом актёр не уточнил, в какой период карьеры ему запрещали сниматься. Сейчас артист играет роли в низкобюджетных фильмах, таких как вестерны «Ферма» и «Отряд преступников».