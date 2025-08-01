Никита Пресняков раскритиковал русский дубляж фильма «Анора»

Никита Пресняков считает, что русский дубляж полностью исказил замысел создателей фильма «Анора». Музыкант настаивает на просмотре картины в оригинале с субтитрами.

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Российский музыкант Никита Пресняков, уже три года проживающий в США, опубликовал резкий отзыв о русской версии оскароносного фильма "Анора". Артист заявил, что дубляж полностью уничтожил главную особенность картины – тонкий языковой юмор и культурные контрасты.

"Около 80% диалогов в фильме звучат на русском, но вся соль – в непереводимых нюансах общения между американцами и русскими персонажами", – объяснил Пресняков.

Он подчеркнул, что профессиональный перевод не смог передать игру слов и смысловые оттенки, которые делают юмор фильма уникальным.

Музыкант, лично знакомый с обеими культурами, рекомендует смотреть "Анора" исключительно в оригинальной озвучке с субтитрами. По его словам, только так можно оценить мастерство режиссера и актерскую игру, отмеченную пятью премиями "Оскар". Особенно Пресняков сожалеет о тех зрителях, которые познакомились с фильмом только в русской версии.

Не все читатели канала Преснякова разделили его восторг картиной, кому-то не понравилась та самая "актерская игра" Юры Борисова и других русских артистов, занятых в фильме.