Порнозвезда ответила, сколько у нее было мужчин до съемок в порно

Порнозвезда Бонни Блю, прославившаяся 12-часовым секс-марафоном с тысячей мужчин, утверждает, что в прошлом избегала случайных связей. Об этом она рассказала в интервью изданию The Sun.

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Бонни Блю подсчитала, что до начала съемок в порно она переспала лишь с пятью мужчинами. Последние годы она была замужем и до сих пор не расторгла брак официально.

«Мы занимались сексом три или четыре раза в неделю после просмотра Netflix. Подруги говорили, что на выходных у них был секс втроем, а я отвечала: "Боже мой, с ума сойти!" У меня самой даже случайных связей никогда не было», — Бонни Блю.

За последние полтора года, когда девушка стала сниматься для OnlyFans, число ее партнеров приблизилось к двум тысячам.

Ранее Бонни Блю заявила, что самые странные запросы и желания бывают у очень состоятельных людей.