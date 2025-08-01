Режиссер Бронзит высказался о показе «Лунтика» на Кубе

Фестивали - хорошая возможность, чтобы показать себя и посмотреть на других, заявил НСН Константин Бронзит.

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Кинофестивали хороши тем, что предоставляют площадку для обмена культурными кодами, заявил в беседе с НСН режиссер мультфильма «Лунтик. Возвращение домой» Константин Бронзит.

Фестиваль российского кино на Кубе 31 июля открылся показами полнометражного анимационного фильма «Лунтик. Возвращение домой» и семейной комедии «Обе две». Организаторами события выступила компания «Роскино» при поддержке Министерства культуры России, Кубинского института киноискусства и кинопромышленности и посольства России на Кубе. Как рассказал Бронзит, ему не довелось лично присутствовать на кинопоказе.

«Не знаю, как на Кубе приняли "Лунтика", меня там не было. На показах "Лунтика" не присутствовал не только за границей, даже у нас в России был с ним всего на одном фестивале - в Суздале. Однако фестивали всегда важны - они отчасти для того и придуманы, чтобы "себя показать и других посмотреть". Это важный момент взаимодействия и обмена культурными кодами», - пояснил он.

Также в программе фестиваля российского кино на Кубе, который продлится до 3 августа, заявлены исторический экшен «Злой город» (2025), хоррор «Шаман» (2024), семейное фэнтези «Огниво» (2024), и документальная военная драма «Июньская полынь» (2025) в честь 80-летия Великой Победы.

С 28 мая по 1 июня в Москве, Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде прошли показы в рамках фестиваля кубинского кино в России. Помимо фильмов кубинских режиссеров российским зрителям показали два совместных проекта СССР и Кубы: «Я Куба» режиссера Михаила Калатозова и фильм «Капабланка» режиссера Мануэля Эрреры, напоминает «Радиоточка НСН».