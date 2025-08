Актеры из «Фантастической четверки» повторили культовый момент

Актёрский состав новой «Фантастической четвёрки» во время фотосессии повторил одну из самых культовых сцен из комиксов Marvel, в которой задействованы все члены команды сразу.

© globallookpress

На ней герои стоят друг за другом, а Мистер Фантастик (Рид Ричардс) показывает на пальцах цифру четыре, символизируя свою команду.

Актёры из фильма

© Marvel Comics

Момент из комиксов

© Marvel Comics

«Фантастическая четвёрка: Первые шаги» рассказывает о команде из четырёх людей со сверхъестественными способностями, которая даёт отпор Галактусу. Главные роли исполнили Педро Паскаль (The Last of Us), Ванесса Кирби («Миссия невыполнима: Последствия»), Джозеф Куинн («Тихое место: День первый») и Эбон Мосс-Бакрак («Медведь»).