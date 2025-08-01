Режиссер фильма «Литвяк» раскрыл детали съемочного процесса

1 августа 1943 года с очередного боевого задания не вернулась Лидия Литвяк — советская лётчица истребительной авиации, командир авиационного звена, гвардии младший лейтенант. Ей был всего 21 год, но юная лётчица прославилась на весь СССР. Литвяк считается самой результативной женщиной-пилотом истребительной авиации. Осенью 2025 года на российские экраны выйдет художественный фильм, посвящённый юной героине. В интервью RT режиссёр картины Андрей Шальопа рассказал, как снимался фильм, почему авторы решили не прибегать к компьютерной графике и насколько тщательно воссоздавали для съёмок технику и обстановку того времени.

— На осень намечена премьера вашего нового фильма «Литвяк», известна ли уже точная дата релиза?

— Что касается даты выхода фильма, она пока не утверждена окончательно, хотя предварительно мы ориентировались на октябрь. Неопределённость связана не с производством фильма, а с рыночными моментами — наша прокатная компания сейчас решает, в какое время лучше выпустить ленту. Это всегда непростой вопрос. Например, важно, чтобы фильм мог пробыть в прокате достаточно долго — для этого тоже необходимо правильно выбрать дату.

— То есть сам фильм уже готов?

— Любую картину авторы дорабатывают вплоть до релиза, так что говорить о полной готовности до премьеры сложно. Но он уже находится на таком этапе, когда его можно показывать нашим контрагентам, партнёрам и так далее. Естественно, доделок может быть очень много: от каких-то реально неготовых кадров, которых осталось совсем немного, до мелкой полировки, которая может длиться бесконечно: нет предела совершенству. Но в целом картина уже на финишной прямой.

— Сколько лет суммарно заняла работа над фильмом?

— Проекты такого качества в России делаются редко, так что сроки просто не могли быть сжатыми. Сценарий был написан в 2019 году, подготовка к съёмкам началась в 2020-м. Поскольку на тот момент средств у нас не было, стали делать то, что почти не требует затрат. Это, кстати, довольно большая часть работы: выбор концептов, раскадровки, скетчи и т. д. Деньги нам потребовались чуть позже, когда мы приступили к строительству самолётов, разработке технических нюансов. Съёмки начались в 2021 году. У нас огромный объём съёмок — 100 съёмочных смен, не считая дополнительных подсъёмок, которых тоже было немало. Также очень много времени и сил занял постпродакшен: монтаж, озвучка и т. д. Это нормально для таких фильмов — они, собственно, и рождаются на этом этапе. Так что четыре года работы над таким фильмом — это нормальный срок. Мы делаем его чуть дольше, потому что, во-первых, порой совершали ошибки, спотыкались, а во-вторых, временами были провалы в плане финансирования.

— В фильме рассказывается история юной героической лётчицы Лидии Литвяк, которая сражалась и погибла во время Великой Отечественной войны. Расскажите, пожалуйста, что больше всего поразило вас в её личности.

— Больше всего меня поразил тот факт, что она была очень масштабным героем, который почему-то оказался почти забыт на родине. Да, про Литвяк многие слышали, но она всё равно не вошла в пантеон всенародных героев, таких как Александр Матросов, или 28 панфиловцев, или Гастелло. А ей среди них самое место. У Лидии Литвяк очень пронзительная и, можно сказать, красивая история. Это история молодой увлечённой девушки, почти девочки, которая попадает в авиацию. Как я это вижу, в ней было что-то от птицы, воплощённая идея полёта... И постепенно, пройдя через испытания, через тяжелейшие превратности судьбы, она затачивает свой талант и превращается в легенду, в грозное оружие. Тут ничего не нужно выдумывать — всё так и было. Это её судьба. И эта история настолько драматична, что просто создана для художественного воплощения.

— Как шла подготовительная работа? Какие, возможно, архивные, исторические материалы вы собирали, чтобы получить наиболее полное представление о Литвяк?

— Информации о лётчице не так много, потому что она пропала без вести в 1943 году. Лётчики часто падали на вражеской территории. Если их гибель не могли подтвердить, то они так и оставались без вести пропавшими, такие люди не становились героями — их ждало забвение. Но Лидия Литвяк — особый случай. К моменту гибели она была уже известным человеком, о ней писали газеты. Тогда это работало, примерно как сейчас: один военкор публиковал материал, другие издания подхватывали. Если тема вызывала большой отклик у читателей, её развивали. Так вот, за короткий срок — буквально за полгода 1943-го — о Лидии Литвяк и её подруге Кате Будановой вышло много статей. Женщина — пилот истребителя — большая редкость, это привлекало внимание. Однако после войны её история начала забываться. И только в 1960-х годах учительница истории Валентина Ващенко организовала поисковый отряд, который занялся поисками останков Лидии. Благодаря этой работе было установлено, что лётчица погибла на боевом задании. Потом уже подключились архивисты. Изначально Лидия добилась зачисления в «женский» 586-й истребительный авиационный полк, который защищал Москву от вражеских налётов. Но затем она перевелась на фронт, в 437-й истребительный авиационный полк, сражавшийся в небе над Сталинградом. Впоследствии полк стал гвардейским; как и у любого воинского подразделения, у него сохранились документы: рапорты, отчёты, хозяйственные бумаги, которые позволяют по крупицам собирать данные о Литвяк. Вместе с ней перевелась и её подруга Екатерина Буданова. Впоследствии Литвяк и Буданова стали героинями повести «Вернись из полёта», которую написала Герой Советского Союза, тоже бывшая военная лётчица Наталья Меклин. Это художественное произведение, не претендующее на историческую точность. Ещё одну книгу о Лидии Литвяк написал американский журналист и литератор Мэтью Криши. Перед съёмками я постарался прочитать всё, что написано о Лидии, что только смог достать. Постепенно история Лидии Литвяк стала набирать популярность в мире. К примеру, она является прототипом одной из героинь японского аниме «Штурмовые ведьмы» и персонажа комиксов в Японии и США. Именно Литвяк сегодня чаще всего вспоминают, когда речь заходит о женщинах — военных лётчиках, это заметный образ в мировой культуре.

— Встречались ли вы в процессе подготовки фильма с родственниками Лидии, если они живы?

— За всё время никто из родственников Литвяк с нами на связь не выходил. Судя по всему, никого из родных не осталось. У неё был брат Юра, лет на десять младше, но следов его мы не нашли.

— Насколько документальным получился фильм?

— Есть ряд фактов, которые на сегодня считаются установленными: полки, где она воевала, территории боёв, тип самолёта, воздушные бои, в которых участвовала. Её наградные листы и рапорты сохранились. Я опирался именно на эти документы: даты, количество сбитых самолётов и так далее. Но, кроме этих сухих фактов, у нас больше ничего нет — только воспоминания да фотографии. Дальше уже автор волен рассказывать историю так, как подсказывает ему творческое видение. Естественно, приходилось домысливать человеческие отношения. Например, у неё был роман с лётчиком Алексеем Соломатиным. Но был ли это официальный брак — неизвестно.

— Пишут, что он погиб практически у неё на глазах…

— Да, об этом есть свидетельства. Большую работу проделала историк Любовь Виноградова. Она написала на основе архивных изысканий книгу о военных лётчицах — большая её часть посвящена именно Литвяк и Будановой. Это наиболее полный и достоверный источник из всех, что я нашёл. При этом напомню, что наш фильм всё же в первую очередь художественный, а не документальный, поэтому мы не занимались дотошной исторической работой. Зато мы очень большое внимание уделили тому, чтобы максимально достоверно воссоздать атмосферу, быт и технику той эпохи. Вот в этом плане мы постарались быть максимально точными, насколько возможно. Возьмём, к примеру, воздушные бои — их в фильме довольно много. Мы изучали массу материалов о том, как это происходило в реальности. Ориентировались на реальные высоты, скорости, технические возможности самолётов той эпохи. При этом, естественно, стремились сделать это художественно выразительно. Обычно в фильмах о войне воздушный бой показывают в виде монтажной нарезки, этакого «винегрета» с привкусом воздушного боя. Как правило, невозможно понять, что именно происходит, режиссёры концентрируются лишь на передаче эмоций героев. Это касается вообще любого крупного экшена — будь то погони, драки или батальные сцены. Всегда одна и та же схема: тут взрыв, там кровь, крупный план перекошенного лица... Такой язык кино существует уже давно. Когда-то это было ново, но сейчас выглядит устаревшим, хочется чего-то свежего. Моё глубокое убеждение: если заявляешь исторический сеттинг, стоит постараться сделать его достоверным, чтобы не вводить зрителя в заблуждение. Мы к этому стремились. В технических вопросах консультировались со специалистами, изучали документы, старались воссоздать всё максимально близко к реальности.

— А воздушные бои сейчас делают с помощью компьютерной графики?

— Нет, в нашем случае всё гораздо сложнее. Сначала мы полностью создаём сцену на компьютере: самолёты, скорости, высоты, освещение — это называется «превиз». Потом по нему уже работаем с применением технологий комбинированной съёмки. Мы давно пришли к выводу, что не хотим использовать компьютерную графику. Даже в самых дорогих фильмах через несколько лет графика начинает резать глаз. А снятый материал остаётся на века. Но, конечно, это не очень просто — требуется много сложных технологических решений. Мы создали огромную подвесную систему на лифтовых технологиях, где крепились полноразмерные модели самолётов, в которых и играли актёры. Помимо этого, использовали миниатюрные модели — как радиоуправляемые, так и закреплённые на специальных подвесах.

— Первый фильм студии «28 панфиловцев», вышедший в 2016 году, получил очень высокие оценки кинокритиков и окупился в прокате. Поэтому предположу, что ваш новый проект имел все шансы получить финансирование от Фонда кино и Министерства культуры. С чем связано решение открыть народный сбор средств?

— Во-первых, мы действительно получили государственную поддержку — не только от Фонда кино, но и от Фонда поддержки военно-патриотического кино, который создан при Министерстве обороны. Основная часть бюджета картины — это как раз государственные деньги от этих двух фондов. А народный сбор был открыт до того, как мы получили госфинансирование, и эти средства тоже очень сильно помогли, потому что собственных денег у нас не было. Что касается «28 панфиловцев», то окупаемость и успех не одно и то же. Да, сборы позволили нашим частным партнёрам вернуть большую часть вложенных средств. Но прибыли мы не получили и, приступая к работе над «Литвяк», снова начинали с нуля.

— То есть я правильно понимаю, что хорошее кино всё равно остаётся некоммерческим?

— Я бы не стал вообще говорить о коммерциализации, наша задача — чтобы кино было зрительским, чтобы как можно больше людей пришло в кинотеатры. И к слову, по сравнению с крупными кинокомпаниями, наши бюджеты съёмок очень скромные. Потому что мы не тратим деньги на «красивую жизнь». А в киноиндустрии это очень распространено: перелёты бизнес-классом, пятизвёздочные отели и т. п. Кроме того, огромные суммы уходят на продюсерские и режиссёрские гонорары. У нас же бюджеты практически авторского кино, но при этом мы хотим, чтобы оно было зрительским. И, кажется, у нас это получается.

— «Мы хотим жить в обществе людей, способных на поступки», — говорится на сайте проекта. Могли бы чуть подробнее раскрыть эту мысль? Что вы хотите сказать фильмом о Лидии Литвяк? Какую идею выразить?