Дочь супермодели Алессандры Амбросио снялась в короткометражном фильме

Дочь супермодели Алессандры Амбросио Аня снялась в короткометражном фильме. Об этом она сообщила в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

16-летняя Аня Амбросио сыграла роль в авторском короткометражном YouTube-фильме «Малибу». По сюжету ее героиня Анджелино знакомится на пляже со студентом Майклом и после непродолжительного диалога приглашает его к себе домой. Для Амбросио роль в фильме стала первой в жизни.

«Ангел» Victoria's Secret была замужем за бизнесменом Джейми Мазуром. В 2018 году они расстались на дружеской ноте. В браке у экс-возлюбленных родилась дочь Аня Луиза и сын Ноа Феникс, с которыми она часто путешествует по миру.

Алессандра Амбросио сделала карьеру супермодели благодаря сотрудничеству с американским бельевым брендом Victoria's Secret. Сегодня знаменитость является лицом таких брендов, как Next, Armani Exchange, Christian Dior и Ralph Lauren. Она также попробовала себя в качестве актрисы, сыграв эпизодическую роль в фильме «Казино Рояль» про Джеймса Бонда, в картине «Здравствуй, папа, Новый год» и сериале «Сплетница».