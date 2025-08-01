Квентин Тарантино составил свой рейтинг ролей Майкла Мэдсена

Российская Газета

Недавняя смерть Майкла Мэдсена сильно потрясла режиссёра и сценариста Квентина Тарантино, у которого он был одним из постоянных актёров. Об этом постановщик рассказал в ходе подкаста Pure Cinema.

Квентин Тарантино составил свой рейтинг ролей Майкла Мэдсена
© Global Look Press

Со свойственной ему въедливостью Тарантино разобрал карьеру артиста и назвал десять примечательных, но малоизвестных работ звезды "Бешеных псов" и "Тельмы и Луизы".

Полностью список выглядит так:

  • "Дом на холмах" (1993)
  • Final Combination a.k.a. Dead Connection (1994)
  • "Ровно в полдень" (2000)
  • "Детективы 2" (2000)
  • "44 минуты: Бойня в северном Голливуде" (2003)
  • Сериал "Месть без предела" (1998-1999)
  • "Тень в глубине" (2007)
  • "Сила и честь" (2007)
  • "Адская поездка" (2008)
  • "Дорога воскрешения" (2025)

3 июля 67-летний Мэдсен был найден мёртвым в своем доме в Лос-Анджелесе.