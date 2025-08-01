Квентин Тарантино составил свой рейтинг ролей Майкла Мэдсена

Недавняя смерть Майкла Мэдсена сильно потрясла режиссёра и сценариста Квентина Тарантино, у которого он был одним из постоянных актёров. Об этом постановщик рассказал в ходе подкаста Pure Cinema.

Со свойственной ему въедливостью Тарантино разобрал карьеру артиста и назвал десять примечательных, но малоизвестных работ звезды "Бешеных псов" и "Тельмы и Луизы".

Полностью список выглядит так:

"Дом на холмах" (1993)

Final Combination a.k.a. Dead Connection (1994)

"Ровно в полдень" (2000)

"Детективы 2" (2000)

"44 минуты: Бойня в северном Голливуде" (2003)

Сериал "Месть без предела" (1998-1999)

"Тень в глубине" (2007)

"Сила и честь" (2007)

"Адская поездка" (2008)

"Дорога воскрешения" (2025)

3 июля 67-летний Мэдсен был найден мёртвым в своем доме в Лос-Анджелесе.