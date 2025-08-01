Многие знают Натали Портман как обладательницу «Оскара» за роль в «Черном лебеде» и полиглота, свободно говорящего на нескольких языках. Но мало кто в курсе, что она еще и настоящий ученый.

Портман окончила Гарвард, где серьезно занималась нейробиологией. Более того, она стала соавтором научной статьи, опубликованной в престижном журнале по психологии. Интересно, что в публикации она указана под своим настоящим именем – Натали Хершлаг (Natalie Hershlag). В работе исследовалась активность лобной доли мозга при объектном постоянстве – когнитивном феномене, благодаря которому мы продолжаем узнавать предметы, даже если они частично скрыты.

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Так что, кроме выдающейся актерской карьеры, Натали Портман может легко объяснить, как работает префронтальная кора вашего мозга.

Подробнее об этом рассказала в своем видео блогер @reshetnikova_ksush.