Звезда «Секса в большом городе» попрощалась со своей героиней

Американская актриса и продюсер Сара Джессика Паркер попрощалась с поклонниками сериала «Секс в большом городе» и своей героиней Кэрри Брэдшоу. Соответствующая публикация появился на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

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Артистка опубликовала видео с культовыми образами Брэдшоу.

«Она ломала сердца, каблуки, привычки. Она любила, теряла, побеждала, спотыкалась, прыгала, не дотягивалась и падала в лужи. Повзрослела, поумнела. Она принимала самые сложные, худшие и правильные решения», — подписала пост Паркер.

По словам актрисы, героиня сериала была движущей силой «ее актерского сердца 27 лет». Она пояснила, что решение о закрытии сиквела оригинального проекта она приняла вместе с шоураннером Майклом Патриком Кингом.

«Спасибо всем. Я так вас люблю. Надеюсь, вы полюбите последние две серии [«И просто так»] также сильно, как и мы все», — заключила Паркер.

Ранее сообщалось, что Сара Джессика Паркер бросила Николаса Кейджа после знакомства с ее мамой.

Оригинальный сериал выходил в эфир с 1998 по 2004 год на телеканале HBO. Всего было снято 94 эпизода. Сценарий был написан по мотивам одноименной книги Кэндес Бушнелл. «И просто так» вышел в 2021 году. Он рассказывает о дружбе и романтической жизни трех жительниц Нью-Йорка. В «И просто так» к своим ролям вернулись актрисы Сара Джессика Паркер, Кристин Дэвис и Синтия Никсон.