Умерла испанская актриса Глория Роньони

1 августа на 82-м году жизни скончалась Глория Роньони, испанская актриса кино, ТВ и театра, театральная режиссер, драматург, телеведущая.

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Среди ее экранных работ - сериал 1970-х "Гамлет, принц датский" и "Бум-бум", комедия производства студий Испании, Бельгии и Болгарии.

В некрологе, опубликованном El Nacional, артистка названа ключевой для каталонского театра фигурой. Детали и причина смерти не называются.

В 1975 году в результате несчастного случая на репетиции новой постановки актриса получила тяжелые травмы и оказалась парализована ниже пояса. И, после некоторых раздумий, решила не оставлять карьеру, вернувшись на сцену в качестве режиссера.

Также Роньони стала первой испанской ведущей топового телешоу, прикованной к инвалидной коляске.