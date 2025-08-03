«Пришлось много врать»: актер рассказал о съемках в шоу «Мастер игры»

ТНТ продолжает показывать шоу «Мастер игры», где звезды шоу-бизнеса, спорта и интернета собираются на роскошной вилле, чтобы обмануть друг друга, не выдать себя и выйти победителем. Участником проекта стал актер Даниил Вахрушев. 29.RU поговорил с ним о сложностях реалити и увлечениях.

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Даниил Вахрушев родился в Котласе Архангельской области. В 2017 году он снялся в очередной серии фильмов «Елки», о том, как прошли съемки «Елок», мы поговорили с Даниилом лично. До этого он был известен по сериалу «Физрук» с Дмитрием Нагиевым. Всего в его фильмографии несколько десятков ролей в сериалах и фильмах. Вы могли видеть его также в сериалах «Бывшие», «РАШН ЮГ», «СуперБобровы: народные мстители».

Вы активный участник шоу. Чем вас привлекают такие проекты?

Раньше участие в таких шоу было редкостью. Сейчас их намного больше и даже появились профессиональные игроки, такие как Женя Ершов или Слава Чепурченко. На такой формат подсаживаешься! Ну вот где и когда еще у меня будет возможность играть в мафию целый месяц? Думаю, что такого шанса больше не представится.

С какими сложностями столкнулись в шоу «Мастер игры»?

Пришлось много врать и прикидываться простачком.

Почему этот проект точно стоит смотреть?

Вы когда-нибудь играли в мафию? А теперь представьте, что мы играли целый месяц, и это была всего лишь одна партия, которая длилась так долго! Мы единственные, кто покажет, как это происходит. Больше никто.

Поддерживаете ли связь со звездами вне проектов? Например, на шоу «Мастер игры» был Филипп Киркоров.

C Филиппом пообщаться не удалось, а вот с участниками, конечно, связь поддерживаю. У нас после съемок появился общий чат: там мы приглашаем друг друга на свои премьеры, просто болтаем и договариваемся иногда встретиться.

Расскажите, как пришли в кино?

Пошел в драматический театр на подготовительные курсы к Зое Николаевне Кручине (заслуженной артистке РФ. — Прим. ред.). Она сказала, что артистом я, скорее всего, не стану, но она попробует меня подготовить. И спасибо ей, что все-таки это сделала и я стал артистом! Дальше был МГУКИ, потом ВГИК, мастерская Соловьева.

Что сложнее играть — комедию или драму?

Драму играть легче — это давно не секрет. Мне в целом нет разницы, от какой роли получать удовольствие в кино!

Как удается еще и активно заниматься музыкой?

На данный момент от музыки отошел, но надеюсь, что это ненадолго. Не могу без нее.

Музыкальный опыт как-то помогает в актерской карьере?

Конечно, помогал, и не раз. У меня было много музыкальных ролей в проектах «Закон каменных джунглей», «Пекарь и Красавица», «Король и Шут».

Как любите отдыхать?

Люблю играть в страйкбол, баскетбол, кататься на агрессивных роликах и играть в компьютер. Если честно, у меня тонна увлечений!

Стали ли вы москвичом: приобрели ли квартиру, прописались ли в столице?

Нет. Еще не прописался, но уверенно к этому иду.

Сохранилась ли у вас связь со школьными друзьями? И кто ваша первая учительница?

Связь с одноклассниками поддерживаю. Один из них — Юра Шмаков. Он работает в Москве оператором-постановщиком. Мы частенько играем вместе по Сети и заодно обсуждаем актуальные вещи, связанные с нашей профессией. Уже в осознанном возрасте я понял, что моя школа № 2 состояла только из великолепных учителей, которые как-то умудрились на собственном энтузиазме впихнуть в меня приличное количество знаний! Я сам, если честно, не понял, как у них это получилось.

Приглашали ли вы друзей-актеров в родной городок, как это делает, например, Андрей Малахов?

Нет, к сожалению, не довелось.

Есть ли здоровые контакты со звездами или всё это сложный мир шоубиза?

Я не в шоу-бизнесе, а в кино. У нас взаимовыручка и уважение — дело привычное. Но заметил, что друзья у артистов часто к медиасфере вообще не имеют никакого отношения.

Пару слов о семье: кто по профессии ваши родители? И кто вас вдохновил на актерский путь?

У меня вся семья — госслужащие в городе Котласе. На актерский путь в большей степени вдохновила мама. Больше было некому!