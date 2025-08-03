Новый Джеймс Бонд: Том Холланд ответил на слухи

Исполнитель роли Человека-паука в Киновселенной Marvel Том Холланд высказался относительно давних слухов о том, что он может стать следующим исполнителем агента 007 Джеймса Бонда.

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Актер принял участие в кулинарной передаче Гордона Рамзи, где ведущий вначале в шутку спросил его мнения об использовании имени Джеймс в будущих проектах.

«Сейчас это только слухи. Мы пока не будем это обсуждать. Но когда-нибудь мы это обсудим», — сказал Холланд.

После этого шеф-повар спросил уже серьезно:

«Представляешь, что произойдет с твоей жизнью, если ты это сделаешь? Ты был бы рад такой возможности, верно?».

«Для каждого молодого британского актера это вершина в нашей индустрии. Но я уже считаю себя самым удачливым парнем на свете. Я и мечтать не мог о такой карьере, как сложилась у меня», — отметил Холланд.

Имя Холланда регулярно находится в топах возможных претендентов на роль 007 с того момента, как стало известно, что Дэниэл Крэйг оставит должность британского шпиона после «Не время умирать», вышедшего в 2021 году.