Линдси Лохан устала сниматься в комедиях

Издание The Times UK взяло интервью у звезды «Чумовой пятницы» Линдси Лохан. Она рассказала о своей актёрской карьере.

По словам актрисы, она расстраивается из-за того, что ей приходится бороться за драматические роли. Ей нравится сниматься в комедиях, но она хочет показать себя в других жанрах. Лохан даже сказала, что была бы не против поработать с режиссёром Мартином Скорсезе.

Я была так рада работать над фильмом «Компаньоны», но даже сегодня мне приходится бороться за подобные роли, и это расстраивает. Потому что вы знаете меня по комедийным фильмам, но вы также знаете, что я могу играть других персонажей. Так что дайте мне шанс. Я должна разорвать этот круг и открыть двери чему-то новому, не оставив людям выбора. И если в своё время Мартин Скорсезе обратится ко мне, я не откажу.

Предстоящий фильм с Линдси Лохан — «Чумовая пятница 2», который выйдет в кино 6 августа. Кроме того, актриса сыграет драматическую роль в сериале Count My Lies («Посчитай мою ложь»), который разрабатывается для стримингового сервиса Hulu.