Режиссер Пьер Перифел высказался о «Плохих парнях 2»

Издание DiscussingFilm взяло интервью у режиссёра мультфильма «Плохие парни 2» Пьера Перифела. Он рассказал о своём восприятии анимационной ленты.

По словам постановщика, авторам удалось создать сочетание глупости и изысканности. Поэтому обе части мультфильма понравится как детям, так и взрослым.

Я думаю, что нам удалось добиться в этой франшизе сочетания глупости и изысканности. Такой подход очень нравится самым разным слоям населения — и детям, и взрослым.

«Плохие парни 2» вышли в мировом прокате 31 июля. Картина повествует о новом задании главных героев во главе с мистером Волком. Теперь им предстоит работать на другую группу воров, в составе которых исключительно девушки. Главарь новой банды — мисс Кошка, и она хочет ограбить космодром. Главных героев вновь озвучили Сэм Рокуэлл («Семь психопатов»), Аквафина («Шан-Чи и легенда десяти колец») и Зази Битц («Джокер»).