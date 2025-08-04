Умер 55-летний корейский актер

Ушел из жизни Сон Ён Гю, популярный южнокорейских актер кино, ТВ, театра и дорам.

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Как сообщает Deadline, Сон был найден знакомым в своем автомобиле сегодня утром недалеко от Сеула. Дело передано в прокуратуру - идет выяснение обстоятельств инцидента. Причина смерти пока не озвучена.

Отмечено, что в июне Сон был задержан за пьяное вождение - концентрация алкоголя в его крови превышала допустимые нормы. Речь шла о лишении водительских прав. В результате скандала артиста исключили из ряда находящихся в работе проектов - двух сериалов и спектакля "Влюбленный Шекспир".

Сон родился в апреле 1970-го, снимался с 1990-х. В фильмографии - десятки проектов, включая хит 2019 года "Экстремальная работа". При бюджете в менее чем 6 млн долларов картина собрала в мировом прокате 125 млн. В 2020-м состоялся официальный российский релиз фильма.