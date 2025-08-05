Актриса рассказала о непростом характере умершего режиссера Бориса Юхананова
Актриса Алла Казакова поделилась воспоминаниями о покойном худруке "Электротеатра "Станиславский" Борисе Юхананове.
По ееё словам, Юхананов был "великим мастером, интересным, полным фантазий, идей, планов".
"Такой мечтатель, настоящий художник в душе и ребенок. Он был очень светлым человеком. Да, может быть, с взбалмошным характером, но он был художником", - приводит слова Казаковой NEWS.ru.
"Он был великодушный человек, и это большая потеря для нас всех", - заключила актриса.
Юхананов умер на 68-м году жизни от сердечной недостаточности.
Ранее сообщалось, что режиссёр "Электротеатра "Станиславский" Виталий Лабутин устроил второй за год пьяный дебош в баре.