Актриса рассказала о непростом характере умершего режиссера Бориса Юхананова

Актриса Алла Казакова поделилась воспоминаниями о покойном худруке "Электротеатра "Станиславский" Борисе Юхананове.

По ееё словам, Юхананов был "великим мастером, интересным, полным фантазий, идей, планов".

"Такой мечтатель, настоящий художник в душе и ребенок. Он был очень светлым человеком. Да, может быть, с взбалмошным характером, но он был художником", - приводит слова Казаковой NEWS.ru.

"Он был великодушный человек, и это большая потеря для нас всех", - заключила актриса.

Юхананов умер на 68-м году жизни от сердечной недостаточности.

Ранее сообщалось, что режиссёр "Электротеатра "Станиславский" Виталий Лабутин устроил второй за год пьяный дебош в баре.