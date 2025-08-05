Актер из «Солнечного удара» умер перед своим днем рождения

Ушел из жизни известный болгарский актер театра, кино и телевидения, артист озвучания и дубляжа Кирилл Кавадарков. Он скончался 3 августа - 7-го ему могло бы исполниться 82 года.

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В некрологе, опубликованном изданием "Площад Славейков", смерть названа внезапной.

Кавадарков родился в 1943 году. В 1967-м окончил Национальную академию театрального и киноискусства "Крастио Сарафов".

Работал в драматических театрах в Добриче, Варне, Пловдиве и Пазарджике. С 1976 года - в труппе Национального театра "Иван Вазов". На сцене сыграл десятки ролей.

На экране - с 1960-х, снимался в том числе и в совместных проектах: болгаро-российская лента "Дон Кихот возвращается", "Большое путешествие", снятое студиями Болгарии, Франции, Турции и Марокко, "Йо-хо-хо", "Круги любви", "Солнечный удар" (болгарская драма 1977 года с Арменом Джигарханяном), "Рок", множество других. Помимо прочего, был официальным болгарским голосом Винни-Пуха.

Последний фильм с участием артиста вышел в этом году.