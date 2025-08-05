Умер актер Доминик Морен, звезда культовых французских комедий

Скончался Доминик Морен, французский актер кино и сериалов, артист озвучания и дубляжа.

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Помимо прочего, Морен дублировал Люка Скайуокера в национальных локализациях проектов франшизы "Звездные войны".

Морен, родившийся в Тулузе 1 апреля 1949 года, впервые появился на экране уже в 1955-м - в "Мужских разборках" Жюля Дассена. В его дальнейшей фильмографии ленты, ставшие культовыми, станут появляться неоднократно.

Доминик Коллигнон-Морен (полная фамилия) снялся в "Больших каникулах" с Де Фюнесом, в "Эротиссимо" и "Банде Бонно" с Жирардо, "Кладбище автомобилей" Аррабаля, "Холодной луне" Бушите, "Острове сокровищ" 1966-го.

Его последний фильм - "Эндж" - вышел в этом году.

Артист умер в Париже. Об этом пишет Le Figaro. Племянник актера информацию подтвердил.