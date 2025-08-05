Умерла французская актриса Женевьев Бруне

Ушла из жизни Женевьев Бруне. 31 мая ей исполнилось 95 лет.

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Бруне, родившаяся в Париже в 1930-м, - французская актриса театра, кино и телевидения с обширным и представительным списком работ.

Некролог публикует Purepeople со ссылкой на заявление семьи.

Бруне - бывшая жена актера Жоржа Дикриена, игравшего Атоса во французских картинах по романам Дюма в 1960-х.

На счету самой Бруне - "Плоды лета", "Записки майора Томпсона", "За последние пять минут", "Тугой поводок" с Жирардо, комедия 1985 года "Солнечный удар", "Город потерянных детей" Каро и Жене и десятки других.