Составлен топ лучших ролей Олега Табакова

Телеканал «Мосфильм. Золотая коллекция» опубликовал рейтинг лучших фильмов в карьере актера Олега Табакова в честь грядущего 90-летия со дня его рождения. Список оказался в распоряжении «Ленты.ру».

Возглавил топ лучших ролей Табакова культовый фильм «Семнадцать мгновений весны». Артист сыграл бригадефюрера Вальтера Шелленберга и настолько точно воплотил на экране своего персонажа, что вскоре после премьеры получил письмо из Германии от потомков немца.

Второе место среди самых популярных работ народного артиста СССР заняла оскароносная картина Владимира Меньшова «Москва слезам не верит». Там Олег Павлович появился в образе женатого любовника главной героини. Замкнул тройку лучших эпический фильм «Война и мир» 1965 года, который снял Сергей Бондарчук.

Остальной список выглядит так: «Д`Артаньян и три мушкетера» (1979), «Человек с бульвара Капуцинов», «12 стульев» (1976), «Мэри Поппинс, до свидания», «Несколько дней из жизни И. И. Обломова», «Неоконченная пьеса для механического пианино», «После дождичка в четверг».

Сообщается, что при составлении рейтинга редакция канала «Мосфильм. Золотая коллекция» изучила мнения критиков и оценки пользователей порталов «Кинопоиск», «Кино-Театр.Ру», «Киноафиша», «Кино Mail», Film.ru, IMDb. Также учитывались данные кассовых сборов, указанные на сайте «Бюллетень кинопрокатчика».

Ранее стало известно, что Владимир Машков рассказал, как во времена обучения в Школе-студии МХАТ у Олега Табакова ездил в Европу. Народный артист России объяснил любовью к родине нежелание остаться после учебы в Лондоне.