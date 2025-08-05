Сегодня имя Дженны Ортеги знает каждый, кто интересуется современными сериалами и хоррор-фильмами. Ее путь начался с детских ролей на Disney, но настоящую популярность ей принесла работа в жанре ужасов. Уже в 11 лет Ортега появилась в эпизоде фильма «Астрал 2», а затем в роли дерзкой школьницы в «Няне: Королеве проклятых» от Netflix.

2022 год стал для актрисы прорывным: Дженна снялась сразу в четырех крупных проектах – в новом «Крике», слэшере «Икс», психологической драме «Американская мясорубка» и, конечно, в сериале «Уэнсдэй» от Тима Бертона. Ее образ готичной Уэнсдэй Аддамс, а особенно танец из одного из эпизодов, стали вирусными и мгновенно разошлись по соцсетям.

Популярная актриса, получившая ученую степень

Ортега активно продолжает сотрудничество с Тимом Бертоном, недавно она появилась в «Битлджусе 2», а вскоре зрителей ждет второй сезон «Уэнсдэй». Критики все чаще называют ее новой Джейми Ли Кертис, и похоже, карьера Дженны только начинается.

Подробнее об этом рассказала в своем видео блогер @bladubua.