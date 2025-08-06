Умерла актриса из «Ходячих мертвецов»

В США скончалась американская актриса Келли Мак, сыгравшая в сериале "Ходячие мертвецы", ей было 33 года. Об этом сообщает РИА Новости.

© Российская Газета

«С неизгладимой грустью сообщаем о кончине нашей дорогой Келли», — написала в соцсетях сестра голливудской звезды.

Она уточнила, что Келли скончалась в субботу, 2 августа, в своем родном городе Цинциннати "в окружении любящей матери и тети".

По данным Hollywood Reporter, причиной смерти актрисы стало онкологическое заболевание. Женщина боролась с глиомой, которая поражает клетки головного и спинного мозга.

Келли Мак родилась в 1992 году. Она исполнила роль Аделины (Адди) в девятом сезоне сериала "Ходячие мертвецы".

Российские зрители также могли видеть ее в эпизодах сериалов "911" и "Медики Чикаго".

Кроме того, в мультфильме "Человек-паук: Через вселенные" актриса озвучивала персонажа Гвен Стейси.

Последней работой Келли Мак была роль в фильме "Юниверсал".