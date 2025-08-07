Многомиллионный гонорар Нагиева оправдали

Дмитрий Нагиев является одним из самых высокооплачиваемых актеров в России. Предположительно, его гонорар за съемочный день достигает 5 млн рублей. В беседе с порталом «Страсти» кинокритик Александр Голубчиков отметил — эти деньги полностью оправданы, так как Дмитрий окупает все затраты.

© Passion.ru

По словам кинокритика, Нагиев завысил гонорар не просто так. Чтобы получать большие деньги, он много работал, экспериментировал, а главное — завоевывал любовь публики. Голубчиков подчеркнул, что в киноиндустрии, как и везде, есть правило — если за товар платят, значит, он того стоит.

«Нагиев долго и упорно зарабатывал свою репутацию, он основательно потрудился в начале своей карьеры над тем, чтобы зритель его максимально полюбил. И теперь мы видим результат — зритель с удовольствием смотрит его проекты. Так что нет ничего удивительного в том, что Нагиеву готовы столько платить, это оправданно, контент окупается», — поделился кинокритик.

Если в начале карьеры Дмитрий был лишь комедийным актером, то в дальнейшем популярность и востребованность позволили ему расширять границы. Так, он стал пробовать драматические роли, в которых, заверил Голубчиков, он тоже хорош.

«В последнее время Нагиев смог себя реализовать и как драматический актер, а когда-то его воспринимали исключительно как комедийного персонажа. Потом он начал искать. Он долго мечтал сыграть Калоева (фильм "Непрощенный" — прим. "Страсти"). Это картина, благодаря которой Нагиева будут помнить», — отметил Александр Голубчиков.

Кинокритик считает, что у Нагиева всегда была только одна слабая сторона — это скупость на эмоции. Однако даже ее актер смог сделать своей фишкой, без которой зритель его теперь даже не воспринимает.

«Он продолжает работать над своим образом. Мы же понимаем, что у Нагиева есть особенность в связи с зажимом нерва, из-за чего он немного скупной на эмоции. Но он сумел превратить свою особенность в плюс и этим прекрасно пользуется. Зрители это очень любят», — поделился Голубчиков.

Ранее Дмитрий Нагиев повысил цены за корпоративы.