Алена Михайлова и Алина Алексеева мечтают о новых сказочных образах

В Москве продолжаются съемки нового фэнтези-фильма "Богатыри", в котором играют Алена Михайлова и Алина Алексеева.

© Российская Газета

В беседе с корреспондентом "Российской газеты" актрисы поделились своими творческими мечтами и рассказали, каких сказочных персонажей хотели бы воплотить на экране.

Алена Михайлова: от колдуньи Гордеи к Принцессе-лебедю

В новом фильме Михайлова играет ведьму Гордею - коварную возлюбленную колдуна Терона, которая стремится воскресить его с помощью древних артефактов. Однако в жизни актриса призналась, что мечтает о роли Принцессы-лебедя.

Я уже три года дружу с настоящим лебедем, который живет у меня на даче, - рассказала Алена. - Это удивительно грациозные и загадочные птицы. Если бы мне предложили сыграть персонажа, связанного с лебедями, я бы с радостью согласилась!

Алина Алексеева: в поисках необычного персонажа-перевертыша

Актриса призналась, что хотела бы сыграть персонажа с двойственной природой.

Мне интересны герои, у которых есть скрытая сторона, - поделилась актриса. - Сказочные перевертыши - это всегда драма, внутренний конфликт и неожиданные повороты. Было бы здорово сыграть кого-то вроде Царевны-лягушки, но с более сложной судьбой.

О фильме "Богатыри"

Лента рассказывает о двух витязях - Ратиборе (Роман Курцын) и Федоре (Роман Постовалов), которые отправляются в будущее, чтобы спасти мир от колдуна Терона. Им помогает восьмилетний мальчик Ваня, увлекающийся былинами .

Премьера запланирована на вторую половину 2026 года.

А пока зрители ждут выхода "Богатырей", у них есть возможность пофантазировать: какую еще сказочную роль могли бы сыграть любимые актрисы?