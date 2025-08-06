Алена Михайлова и Алина Алексеева мечтают о новых сказочных образах

Алена Михайлова и Алина Алексеева мечтают о новых сказочных ролях
В Москве продолжаются съемки нового фэнтези-фильма "Богатыри", в котором играют Алена Михайлова и Алина Алексеева.
В беседе с корреспондентом "Российской газеты" актрисы поделились своими творческими мечтами и рассказали, каких сказочных персонажей хотели бы воплотить на экране.
Алена Михайлова: от колдуньи Гордеи к Принцессе-лебедю
В новом фильме Михайлова играет ведьму Гордею - коварную возлюбленную колдуна Терона, которая стремится воскресить его с помощью древних артефактов. Однако в жизни актриса призналась, что мечтает о роли Принцессы-лебедя.
Я уже три года дружу с настоящим лебедем, который живет у меня на даче, - рассказала Алена. - Это удивительно грациозные и загадочные птицы. Если бы мне предложили сыграть персонажа, связанного с лебедями, я бы с радостью согласилась!
Алина Алексеева: в поисках необычного персонажа-перевертыша
Актриса призналась, что хотела бы сыграть персонажа с двойственной природой.
Мне интересны герои, у которых есть скрытая сторона, - поделилась актриса. - Сказочные перевертыши - это всегда драма, внутренний конфликт и неожиданные повороты. Было бы здорово сыграть кого-то вроде Царевны-лягушки, но с более сложной судьбой.
О фильме "Богатыри"
Лента рассказывает о двух витязях - Ратиборе (Роман Курцын) и Федоре (Роман Постовалов), которые отправляются в будущее, чтобы спасти мир от колдуна Терона. Им помогает восьмилетний мальчик Ваня, увлекающийся былинами .
Премьера запланирована на вторую половину 2026 года.
А пока зрители ждут выхода "Богатырей", у них есть возможность пофантазировать: какую еще сказочную роль могли бы сыграть любимые актрисы?