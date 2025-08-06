Умерла советская актриса Сусанна Серова

Ушла из жизни Сусанна (Сюзанна) Серова, педагог, актриса, режиссер, мастер художественного слова, профессор ГИТИСа.

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Об этом только что сообщили в пресс-службе института, подчеркивая, что Сусанна Павловна занимала особое место на телевидении и в театральной педагогике.

Серова создала программы "МХАТ и Чехов", "МХАТ и Горький", "Искусство стихотворного перевода", передачи "Ван Гог в Арле", "Бунин. Страницы творчества". Голос артистки, отмеченный премией "ТЭФИ", озвучил телепрограммы в цикле "Русские цари", передачи "Марина Цветаева", "Мария Кузмина-Караваева.

Она - автор книги статей и очерков "Слово. Образ. Голос. Речь" и сборников стихов.

Серова в 1957 году с отличием окончила Школу-студию МХАТ. Работала в театре "Современник" в 1957-1959 гг., в саратовском ТЮЗе в 1959-1962-м, Московском драматическом театре на Малой Бронной - в 1962-1966 гг.

С 1972 года Сусанна Серова - художественный руководитель Студии художественного слова в Центральном доме ученых, с 1981-го - профессор ГИТИСа, она воспитала поколения актеров и режиссеров в мастерских Олега Табакова, Петра Фоменко, Сергея Женовача и Сергея Голомазова.