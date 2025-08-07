Актер Кузякин рассказал о съемках фильма про Донбасс в 2014 году

Юный актер Денис Кузякин рассказал о съемках фильма «Мы с тобой одной крови», который выйдет на экраны в 2026 году. Он поделился впечатлениями о работе на площадке.

© Вечерняя Москва

Юноша рассказал, что попал в проект благодаря маме, которая искала кастинги в соцсетях. Его роль — веселого деревенского парня, любящего животных и умеющего их лечить. В процессе съемок он познакомился с собакой по имени Руф, которая впервые снималась в кино и стала его другом. Также он работал с голубями и волнистым попугаем.

Особенно сложными для 13-летнего актера оказались пиротехнические сцены со взрывами. Самый страшный эпизод был в доме, где его привязали к стулу перед взрывом. Он отметил профессионализм гримеров и каскадеров, а также поделился впечатлениями от катания на «Ниве».

Кузякин подчеркнул, что фильм основан на реальных событиях 2014 года в Донбассе и ставит целью рассказать молодому поколению о причинах конфликта.

Юноша мечтает вырасти и купить родителям дом у речки. Актер рассказал о своем пути: начал с театральной студии «Маска», затем снялся в сериале «Невский». Сейчас он снялся более чем в десяти проектах за два года, и совмещает работу с учебой. У него есть друзья–одноклассники, которые поддерживают его популярность.

— Я иногда пропускаю школу ради проб и съемок, но учителя с этим уже смирились. Я никогда не болею, учусь на четверки и пятерки, поэтому в школе к моим прогулам относятся с пониманием, — рассказал артист.

Его главная мечта — помочь родителям купить дом и жить мирной жизнью, передает «Петербургский дневник».

В Санкт-Петербурге в конце мая начались съемки международной сказки «Волшебная лампа» с Павлом Деревянко, Равшаной Курковой и Тихоном Жизневским. Он выйдет в прокат в 2026 году.