«Я простой деревенский парень». Дмитрий Журавлев рассказал о шоу «Прятки»

Новый сезон экстремального шоу «Прятки» выйдет на телеканале СТС 31 августа. На этот раз ведущим станет актер и комик Дмитрий Журавлев. «Вечерняя Москва» пообщалась с артистом.

Дмитрий, в одном интервью вас представили так: «Дима Журавлев — какой на сцене, такой и в жизни». Согласны с такой характеристикой?

— Сложно о себе говорить объективно. Многие знают, что я человек простой. Ко мне можно обращаться по всем вопросам. Может, потому, что я деревенский. Но если сказал, что сделаю, значит, сделаю, несмотря ни на что. Конечно, не все такие — в кадре мы пытаемся показать лучшую сторону себя. Иногда, к сожалению, возникают проблемы в семье или где-то еще, но зрителям это не объяснишь. Им неважно, что там у тебя, — сейчас ты снимаешься в шоу, тебя хотят видеть веселым, каким привыкли. И, как бы ни хотелось, в кадре я не всегда такой, как в жизни, — как и все, стараюсь показать лучшую версию себя.

«Прятки» откроют вас с новой стороны?

— Не знаю. Еще не видел ни одного выпуска, поэтому пока не могу судить. Мне не разрешали смотреть ничего из отснятого, чтобы не возникали когнитивные связи с тем, где могут спрятаться участники. Так что я не понимаю, как все это выглядит, и сильно переживаю.

Съемки проходили в заброшенных зданиях. Многие обросли мистическими легендами. Не боитесь?

— Я могу нагнать жути сам на себя. Но я, можно сказать, с детства ко всему привык. Подростком провожал девчонок: три километра шли в полной темноте сначала в одно место, а потом еще столько же шел обратно один. Фонарей в деревне не было, лаяли собаки, что-то шуршало. Шел мимо мест, о которых у нас в деревне говорили: «Вот здесь ведьму повесили, а здесь кого-то сожгли». А в «Прятках», например, Прохор Шаляпин может сидеть где-то в шкафу, прятаться. Но что в этом страшного для меня?

Значит, заброшками вас не напугать. Бывали уже в таких местах?

— В детстве лазили по заброшенным домам и фермам. А когда служил в армии, разбирал заброшенную библиотеку. Было прикольно. Одну из заброшек мы ремонтировали — строили учебный корпус на территории института, который потом окончила моя жена.

В полуразрушенных зданиях всегда опасно. Можно сказать, экстрим в полной мере. Любите, чтобы нервишки «пощекотало»?

— Как сказать... Некоторые участники шоу думали, что я боюсь высоты. Но на самом деле боюсь не высоты, а умереть. Вот и парашюты не люблю, так как в небе не контролирую ситуацию и мне становится страшно.

Если не экстрим, то что?

— Люблю горы и вулканы, сплавы по рекам, бушкрафт (выживание в дикой природе. — «ВМ»), да и вообще все, что связано с кемпингом и палатками, обожаю походы. У меня есть друг, который занимается дайвингом, ныряет с акулами. Как-то он говорит: «Вот тут, если за десять секунд не всплывешь, то умрешь». В тот момент я понял, что никогда не буду заниматься дайвингом, где очень высок риск ошибки. А вот покататься по пустыне — мое. Еще сноуборд обожаю.

Но ведь сноуборд можно назвать экстримом.

— У меня это из детства. Лыжи-то были, а для сноуборда вечно не хватало деталей. Помню, с пацанами отрывали люки у старых автобусов, просто идеально подходящие для катания. Нога вставала четко между пазами, и мы на них катились с горы. Но самым прикольным было найти холодильник. Это большая редкость. Естественно, кто выбросит холодильник в деревне? Но когда находишь, видишь эту эмалированную дверь, еще и загнутую… Господи, с каких гор мы мчали на ней! Разбивались, ломали себе все, что только можно, но это был кайф. Я же из деревни, где местность бугристая, огромные холмы, с которых мы и слетали. Классно, в общем, есть что вспомнить.

Шоу снимали в разных регионах РФ и за рубежом. А какие у вас любимые города?

— Каждый год летом недели на две уезжаю в Суздаль. Дальше — Торжок. Там все постройки дореволюционные: с доминантой, проекцией, видом. В Торжке нет плохой «картинки» — в какой точке ни находишься, все выстраивается в единый ансамбль. Так же, как и в Суздале. Никакого советского брутализма с этими квадратными серыми зданиями. Бизнес пока никак не поймет, что Торжок — классное место, но, кажется, это уже витает в воздухе, скоро туда пойдут деньги. Коломна — тот же Торжок, который понял, что сейчас самое время. Там много кафе, мероприятий и мест, куда сходить. Коломна — рекомендую. Переславль-Залесский — тоже.

А города за Золотым кольцом?

— Нижний Новгород обожаю, как и Казань. Еще Уфа очень атмосферный город с уникальной культурой. В Краснодар всем советую сгонять. Это такая прямо вольница-вольница: классные рестораны, расслабленность. Калининград — особенная Россия со своим наследием, кухней и невероятной атмосферой. В Териберке был год назад. Туда надо нагнать креативщиков, потому что виден потенциал. Если местные начнут «играть» в то, что они настоящие моряки, что у них есть крабы, промысел, медведи, лисы, песцы, олени и киты, станет классно. Нас один возил на баркасе в море смотреть китов, и он просто будто из какого-то фильма — моряк с хриплым и вечно простуженным голосом.

Где в последний раз отдыхали?

— Камчатка! Невероятная! Мы съездили на десять дней, в каждый из которых пробовали что-то новое. Это уникальная точка, не знаю, сколько еще таких на планете. Гейзеры, медведи, касатки, морские выдры, миллионы птиц, рыбалка, крабы, икра — круто. Никак не доеду до Байкала, плато Путорана очень хочу посмотреть, по Дальнему Востоку поездить. А в остальном дальше Урала не бывал. В общем, мест тьма, куда еще можно сгонять. И где можно поиграть в прятки, конечно.

Досье

Дмитрий Журавлев — актер, комик и сценарист. Родился 17 мая 1992 года в селе Верхняя Колыбелька Липецкой области. Окончил Воронежский институт ФСИН России. В студенчестве играл в Высшей лиге КВН, писал сценарии для телешоу. После вуза работал конвоиром. Самые громкие проекты — сериал «Патриот» и шоу «Натальная карта».