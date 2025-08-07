Иногда путь к славе занимает десятилетия, и это не делает ее менее заслуженной.

Ке Хью Куан, известный по ролям в фильмах «Индиана Джонс и Храм судьбы» и «Балбесы», начал карьеру еще подростком. Однако, несмотря на раннюю популярность, актер долгое время оставался в тени. В начале 2000-х он и вовсе ушел из профессии, занявшись постановкой трюков и работой за кадром. Все изменилось в 2022 году, когда вышел фильм «Все везде и сразу». Роль в нем принесла Куану «Оскар» и «Золотой глобус» в 50 лет.

Похожая история у Кристофа Вальца. До сотрудничества с Квентином Тарантино он был известен в Европе, но лишь роль в «Бесславных ублюдках» в 2009 году принесла ему мировое признание и первый «Оскар» в 53 года. Вторую статуэтку он получил спустя три года, за «Джанго освобожденного».

