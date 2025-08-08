Умер режиссер-документалист Анатолий Мищенко

Режиссер-документалист и кинооператор Анатолий Мищенко умер в Казахстане на 82-м году жизни. Об этом сообщило Министерство культуры и информации Казахстана.

"Министерство культуры и информации Казахстана выражает глубокие соболезнования в связи с кончиной Анатолия Васильевича Мищенко ", - говорится в сообщении.

Минкультуры назвало его представителем "золотой плеяды отечественного кинематографа".

С 1969 года он работал в киностудии "Казахфильм", где он стал одним из ведущих режиссеров документального кино. Мищенко был удостоен звания режиссера высшей категории союзного значения. Его творческое наследие включает 80 документальных фильмов, вошедших в золотой фонд казахстанского киноискусства, пишет Минкультуры. Среди этих фильмов были "Большой Капчагай", "Добро пожаловать в Алма-Ату!", "Неравнодушная природа", "Вечерний город", "Первые цветы", "Медео: дни и ночи мужества", "Легенда о бессмертии" и другие.