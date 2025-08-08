Перед своим днем рождения умер американский актер Джон Мияхара

Ушел из жизни Джон Мияхара, американский актер, сыгравший Бретта Кавасаки в ситкоме "Супермаркет".

Программа выходила в 2015-2021 гг., персонаж Мияхары появляется во всех шести его сезонах - 105 эпизодов. Он есть как в первой серии шоу, так и в финальной. При этом в конце второго сезона Бретта ошибочно похоронили - его якобы унес ураган.

Стоит вспомнить, что на все серии у артиста была единственная реплика.

Джонатан "Джон" Мияхара - актер японского происхождения, родился 8 августа 1941 года в Лос-Анджелесе.

О его смерти первым сообщило издание TVLine, ссылаясь на пост в соцсети актера Колтона Данна, партнера Мияхары по шоу. Дочь актера в комментарии People рассказала, что печальное событие произошло 6 августа - за два дня до 84-летия Мияхары. Причина смерти артиста не называется.