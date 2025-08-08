Иногда сценарии оказываются пророческими. В жизни некоторых актеров события развивались почти так же, как в фильмах, в которых они снимались.

Константин Хабенский в фильме «Женская собственность» сыграл молодого человека, потерявшего возлюбленную из-за онкологического заболевания. Спустя несколько лет похожая трагедия произошла в его жизни, от опухоли мозга скончалась его первая жена Анастасия.

Нонна Мордюкова исполнила роль матери, потерявшей сына, в фильме «Русское поле». Самое трагичное, что в этой сцене она прощалась с героем, которого играл ее реальный сын Владимир. Через 18 лет ей пришлось прожить этот ужас по-настоящему: ее единственный ребенок умер в возрасте 40 лет.

