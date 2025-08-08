Джеймс Марсден высказался о роли Циклопа в «Мстителях: Судный день»

Издание Vanity Fair взяло интервью у звезды серии фильмов про Людей Икс Джеймса Марсдена. Он рассказал о возвращении к роли Циклопа в «Мстителях: Судный день».

По словам актёра, он очень взволнован из-за возможности снова сыграть знаменитого мутанта. Он отметил, что фанаты на протяжении 20 лет спрашивали его о возвращении. Во время съёмок Марсден понял, что рад вернуться к роли, которая сделала его знаменитым.

«Я был взволнован, потому что стал частью чего-то грандиозного. Я 20 лет слушал, как фанаты спрашивают: "Когда ты вернёшься? Когда ты вернёшься? Ты вернёшься?" Ещё пару лет, и мне трудно было бы втиснуться в костюм. Так что съёмки в "Мстителях" были потрясающими. Это было приятное возвращение домой. Возвращение к роли, которая действительно сделала меня известным. Циклоп — один из любимейших персонажей. И поэтому вернуться к этой роли было чем-то по-настоящему особенным».

«Мстители: Судный день» выйдут в кино 1 мая 2026 года. Режиссёрами ленты выступают братья Руссо, снявшие «Войну бесконечности» и «Финал». Лента расскажет про то, как супергерои (Мстители, Фантастическая четвёрка, Люди Икс и другие) столкнутся с Доктором Думом, которого сыграет Роберт Дауни-младший. За этими событиями последуют «Секретные войны» — это будет пятая часть «Мстителей», в которой герои продолжат выступать против Дума.