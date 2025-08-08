Режиссер назвал главную проблему молодых актеров

Молодых актеров отличает дерзость и энергичность, поскольку они привыкли черпать знания из медийного пространства и быстро принимать решения, заявил НСН Иван Соснин.

На фоне повышенной конкуренции молодые актеры стремятся использовать любую возможность, чтобы привлечь внимание продюсеров, однако лучше всего действовать через агентства, заявил в беседе с НСН кинорежиссер Иван Соснин.

Ранее кинорежиссер Алексей Герман-младший в разговоре с НСН отметил, что среди молодых актеров 25-30 лет немало бунтарей, преданных профессии, которые искренне хотят сказать новое слово, и смогут затмить артистов прошлых поколений. При этом он также уточнил, что в кино сложно пробиться. Соснин рассказал, что впервые попав на съемочную площадку, вчерашние студенты актерских вузов стремятся полностью контролировать процесс работы.

«Много классных и дерзких молодых актеров. Думаю, это касается не только кино, но и всей нашей жизни. Информационно люди сейчас быстро развиваются, они черпают знания из медийного пространства. У молодых ребят совершенно по-другому устроен мозг, они очень быстро поглощают информацию, принимают решения. Они гораздо импульсивнее, живее, энергичнее. Думаю, благодаря этому они многих смогут заменить. По моим наблюдениям, главное, что отличает молодых актеров, – они очень требовательны. На площадке они действительно хотят репетировать, получать результат, просят большое количество дублей. Видимо, понимая, что сейчас их звездный час, стараются держать под контролем не только свою зону ответственности, но и всю площадку в целом, влиять на все вокруг. Это важная черта, потому что многие актеры постарше относятся к процессу достаточно спокойно, просто хорошо делают свою работу», — пояснил он.

Как добавил собеседник НСН, молодые актеры сталкиваются с повышенной конкуренцией, потому пытаются использовать разные способы, чтобы привлечь внимание режиссеров. Однако, по словам Соснина, лучше всего действовать через актерские агентства.

«Конкуренция очень велика, мне постоянно приходят сообщения с портфолио, с актерскими визитками. Много действительно классных, талантливых актеров, которым просто очень сложно пробиться. Особенно это касается актеров из регионов. Они талантливые, яркие, у них уникальные лица, но очень сложно пробиться на большую съемочную площадку. Потому они стучатся во все двери, кидают свое портфолио в различные мессенджеры. Актерам сложно в современном мире. Нужно приложить огромное количество сил, чтобы попасть на экран. Важно найти хорошего актерского агента или агентство, чтобы помогли с актерскими визитками, оформлением портфолио, выстраиванием коммуникации с режиссерами, продюсерами и так далее. Наша студия, например, всегда старается общаться только через актерских агентов и подбирать актеров через них», — подчеркнул режиссер.

